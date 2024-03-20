Несмотря на протесты армян, в ПА Евронест было принято предложение азербайджанской делегации

БАКУ /Trend/ - Тема отчета, представленного азербайджанской делегацией на очередном заседании комитета Парламентской ассамблеи (ПА) Евронест по социальным вопросам, образованию, культуре и гражданскому обществу, вызвала протест армян.

Как сообщает в среду Trend, сопредседатель заседания, председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили проинформировал о предложениях делегации Азербайджана, Украины, Грузии и члена Европарламента Юозаса Олекаса.

Депутат Солтан Мамедов отметил, что вопрос о социальных, экономических и экологических проблемах, вызванных минной угрозой в странах Восточного партнерства, предложенный азербайджанской делегацией для отчета, который будет представлен на очередном заседании комитета ПА Евронест, отражает одну из актуальных проблем глобального значения.

Он упомянул, что более 70 стран мира страдают от минной проблемы. Стоимость производства одной единицы мины составляет от 3 до 100 долларов США, в то время как стоимость обезвреживания мины может варьироваться от 300 до 1000 долларов США.

"Это ограничивает свободу передвижения людей, представляет серьезную угрозу их жизни и здоровью, а также вызывает у них страх и стресс. Мины также являются источником серьезной опасности для окружающей среды, нарушению экологического баланса, препятствуя озеленению планеты. Азербайджан - одна из стран, наиболее пострадавших от минной опасности. В период с 10 ноября 2020 года по 15 марта 2024 года на освобожденных от оккупации территориях 346 человек пострадали от мин, из них 65 - погибли", - заявил С.Мамедов.

Было предложено совместить предложение украинской делегации по социальной адаптации вынужденных переселенцев в странах Восточного партнерства с темой, представленной азербайджанской стороной.

Члены армянской делегации выразили протест против обсуждения темы минной опасности. Депутат Мария Карапетян выразила опасения, что Азербайджан якобы "будет использовать эту тему против Армении", заявив что Армения предоставила минные карты.

Член азербайджанской делегации Нурлан Гасанов сказал, что уровень точности представленных армянской стороной минных карт достаточно низкий.

Несмотря на протесты армянской делегации, предложенная азербайджанской и украинской делегациями тема была принята большинством голосов.

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