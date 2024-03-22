БАКУ /Trend/ - Ереван анонсировал встречу спикеров парламентов Азербайджана и Армении в Женеве, передает в пятницу Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Как сообщается, встреча Сахибы Гафаровой и Алена Симоняна пройдёт сегодня.

Секретарь Симоняна подтвердил данную информацию.

Отметим, что ранее в эксклюзивном интервью Trend генеральный секретарь Межпарламентского союза (IPU) Мартин Чунгонг заявил, что в марте в Женеве могут пройти обсуждения по созданию платформы межпарламентского диалога Азербайджан-Армения.

Он отметил, что IPU осведомлен о последних событиях в регионе, отношениях между Азербайджаном и его соседями, и IPU как организация, созданная для укрепления мира и безопасности во всем мире, считает необходимым провести обсуждения со сторонами о том, как диалог может помочь решить проблемы, которые могут привести к нестабильности.