Военнослужащий азербайджанской армии покончил с собой

БАКУ /Trend/ - В Шамкирскую военную прокуратуру поступила информация о самоубийстве военнослужащего Н-ской воинской части министерства обороны Азербайджана Эльджана Багирова с применением огнестрельного оружия.

Об этом сказал Trend старший помощник военного прокурора - руководитель пресс-службы Военной прокуратуры, главный советник юстиции Фирад Алиев.

По его словам, на основании полученной информации сотрудники Шамкирской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджанской Республики осмотрели место происшествия и тело, изъяли важные для дела предметы в качестве вещественных доказательств, а также взяли объяснительные и выполнили иные действия.

По факту в Шамкирской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики, допрошены свидетели, назначены и направлены к исполнению различные экспертизы, выполнены срочные необходимые следственные действия.

В настоящее время расследование продолжается. Будут приняты все меры в соответствии с требованиями законодательства.