Информация об отправке из Азербайджана военной продукции в Украину является фейком - министерство

БАКУ /Trend/ - Принимаются попытки распространения на армянских "Telegram" каналах данных о якобы "отправке Азербайджаном военной продукции в Украину".

Как сообщили Trend в министерстве оборонной промышленности, это все является фейком и дезинформацией

"Попытки распространения подобных ложных и неправдивых новостей на армянских "Telegram" каналах уже ранее предпринимались. Эта информация не имеет под собой никаких оснований и ее не следует воспринимать всерьез. Еще раз сообщаем, что Азербайджан не отправлял никакой военной продукции в указанном направлении", - отметили в министерстве.