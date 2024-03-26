Запад хочет выполнять функцию зонтика для Армении - политолог

БАКУ /Trend/ - Последние более критические высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна происходят на фоне переданных ему западными спецслужбами заявлений о том, что он скоро будет отстранен от власти Кремлем в результате переворота.

Об этом, отвечая на вопросы Trend, сказал советник Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, председатель Бакинского клуба политологов Заур Мамедов.

Он отметил, что некоторое время назад Пашинян намекал на это.

"Зная, что Азербайджан добьется выполнения своих требований по ряду вопросов, они хотят, чтобы вся ответственность легла именно на плечи Пашиняна. В настоящее время у оппозиции нет другого выхода, кроме как терпеть Никола, поскольку, придя к власти в нынешней ситуации, они будут выглядеть слабаками перед Азербайджаном. Это понимают и их зарубежные покровители.

Армения заинтересована в том, чтобы после Брюссельской встречи 5 апреля и заявлений, которые будут сделаны там, в Ереване и других городах не было бы возможных беспорядков. Все помнят, с какими вызовами столкнулись власти Украины и Грузии, рассматривая перспективу членства в Европейском союзе. До сих пор народы этих стран ощущают последствия этого решения. Само собой разумеется, что встреча 5 апреля и ее результаты тоже будут ощущаться в Армении, но пока не так, как ощущались на площадях в Киеве и Тбилиси", - отметил он.

З.Мамедов упомянул, что дальнейшее усложнение геополитической ситуации в регионе на фоне европейской перспективы Грузии и Армении и сохранение Азербайджаном своего статуса как внеблокового государства, проводящего полностью независимую и суверенную сбалансированную политику, должно быть принято во внимание соседями.

"Азербайджан мог бы предпринять совершенно иные шаги в эмоциональном плане против региональных субъектов, сумевших за эти годы стать покровителями Армении. Однако внешнеполитическая дипломатия Азербайджана всегда отличалась терпеливостью, хладнокровием, и отныне этот процесс будет продолжаться.

Вернусь к 5 апреля - встрече между Блинкеном, фон дер Ляйен и Пашиняном. Давайте сравним, кто - Азербайджан или Армения больше являются партнером Запада. При проведении сравнения перед нами возникает интересная картина. Армения - член ОДКБ и Евразийского союза, общий торговый оборот которой с Европейским союзом составлял чуть более 7 миллиардов долларов США в 2023 году. Азербайджан играет особую роль в традиционной и "зеленой" энергетической политике старого континента, торговый оборот с ЕС в 2023 году составил 24 миллиарда долларов, военно-политический союзник Турции, считающейся одной из самых влиятельных членов НАТО, имеющей стратегическое партнерство с 9 странами ЕС.

Конечно, настоящая причина, по которой Запад хочет выполнять функцию зонтика в отношении Армении - это геополитический фактор, конфронтация с Россией. Таким образом, Запад демонстрирует явную дискриминацию, ставя Армению на одну сторону весов, а Азербайджан и Турцию - на другую", - сказал политолог.

Он подчеркнул, что Армения и Запад должны понимать, что возможности интеграции Еревана на Запад будут зависеть в первую очередь от Азербайджана и Турции.

"Какой фланг выберут Азербайджан и Турция, там будет и Армения. Потому что Анадолу-Кавказ является единым политическим организмом, и после 44-дневной войны регион вернулся обратно к прежним хозяевам - азербайджанцам, которые на протяжении всей истории господствовали здесь.

Я думаю, что в ближайшее время мы услышим очередную радостную новость. Азербайджан умеет заставлять противника выполнять поставленные им условия. Об этом говорят 44-дневная война, успехи азербайджанской армии за последние четыре года и развевающийся азербайджанский флаг в Ханкенди", - добавил З.Мамедов.

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