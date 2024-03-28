Франция подстрекает Армению к новой войне - Али Нагиев

БАКУ /Trend/ - Франция, не в силах примириться с реалиями, созданными Азербайджаном в регионе, и вместо того, чтобы поддерживать мир в регионе, обеспечивает Армению, которая около 30 лет удерживала азербайджанские земли под оккупацией и совершала геноцид против азербайджанского народа, боеприпасами и создавая там свою военную миссию, способствует разжиганию реваншистских чувств, подстрекает Армению на новую войну и пытается реализовать свой план вновь превратить Южный Кавказ в поле боя.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил в статье, опубликованной в официальной газете, начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев.

"Даже не довольствуясь всем этим для достижения своей цели, она действует в ущерб национальной безопасности Азербайджана, привлекая к секретному сотрудничеству различных лиц через представителей своего органа спецслужб и формируя шпионскую сеть.

Данная деятельность была разоблачена Службой государственной безопасности и немедленно и оперативно нейтрализована, были предприняты необходимые и адекватные шаги.

В дальнейшем будут приняты соответствующие меры по предупреждению и пресечению угроз безопасности нашего государства, при этом оперативные условия будут постоянно контролироваться.

Мы должны быть постоянно готовы к новым вызовам и всевозможным сценариям негативно проявляющихся процессов, происходящих в нашем регионе, и не терять бдительности в вопросах надежного обеспечения безопасности", - говорится в статье А.Нагиева.

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