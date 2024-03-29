Есть определенные политические меры, которые негативно влияют на мирную повестку дня на Южном Кавказе - Хикмет Гаджиев

БАКУ/Trend/ - Есть определенные политические меры, которые негативно влияют на мирную повестку дня на Южном Кавказе.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев сказал в интервью китайскому телеканалу Phoenix.

Он напомнил, что Азербайджан был вынужден воспользоваться своим правом на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН для обеспечения территориальной целостности и суверенитета страны.

"Мы сталкиваемся с двойными стандартами. Мы сталкиваемся с тем, что во внешней политике оправдываются военная агрессия и оккупация, а также поощряется сепаратизм. Как и для любой другой страны, для Азербайджана это неприемлемо. Мы перевернули эту страницу и обеспечили мир и безопасность. Наверное, это очень трудно, но иногда это становится необходимым для обеспечения мира на местах. Сейчас Армения и Азербайджан близки к миру, как никогда раньше. Последние шесть месяцев на армяно-азербайджанской границе — одни из самых спокойных в истории двух стран. Мы стали свидетелями председательства Минской группы ОБСЕ. В течение 30 лет она вела переговоры, но особых результатов не достигла. Оккупация продолжалась, и мы были далеки от мира. Теперь мир близок. На местах де-факто царит мир", - сказал Гаджиев.

Он подчеркнул, что видение Азербайджана заключается в том, чтобы превратить регион Кавказа в регион мира и сотрудничества.

"Мы подготовили текст мирного договора, несмотря на то, что были объектом военной оккупации, и мы также сформулировали 5 основополагающих принципов мирного договора Республике Армения. Мы хорошо продвигаемся в отношении мирного договора, но подход Азербайджана заключается в том, что мир должен быть между Баку и Ереваном, потому что этот регион принадлежит нам. Мир не в Вашингтоне, не в Брюсселе и не в Париже. Мир здесь — в регионе Южного Кавказа, между двумя странами. Мы видим, что продвигаемся вперед, но есть определенные политические меры, которые негативно влияют на региональное сотрудничество и мирную повестку дня", - сказал Гаджиев.