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В Абшеронском районе создан новый поселок

Политика Материалы 6 апреля 2024 16:33 (UTC +04:00)
В Абшеронском районе создан новый поселок

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев утвердил закон о частичном изменении административно-территориального деления Абшеронского района.

Как сообщает в субботу Trend, в соответствии с законом в административно-территориальное деление Абшеронского района были внесены нижеприведенные изменения.

Новообразованный населенный пункт на территории района получил название Шафаг. Населенному пункту Шафаг присвоен статус поселка и он включен в Государственный реестр территориальных единиц Азербайджанской Республики.

С поселком Шафаг в качестве центра создан Шафагский поселковый административно-территориальный округ, который включен в Государственный реестр территориальных единиц Азербайджанской Республики.

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