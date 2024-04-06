В Абшеронском районе создан новый поселок

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев утвердил закон о частичном изменении административно-территориального деления Абшеронского района.

Как сообщает в субботу Trend, в соответствии с законом в административно-территориальное деление Абшеронского района были внесены нижеприведенные изменения.

Новообразованный населенный пункт на территории района получил название Шафаг. Населенному пункту Шафаг присвоен статус поселка и он включен в Государственный реестр территориальных единиц Азербайджанской Республики.

С поселком Шафаг в качестве центра создан Шафагский поселковый административно-территориальный округ, который включен в Государственный реестр территориальных единиц Азербайджанской Республики.