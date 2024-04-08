Виновные в Агдабанской резне должны предстать перед судом - омбудсмен Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Виновные в Агдабанской резне должны предстать перед судом.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в сообщении Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики Сабины Алиевой, посвященном 32-й годовщине Агдабанской резни.

"Проходит 32 года с момента Агдабанской резни, одного из преступлений геноцида, совершенных Арменией против азербайджанского народа.

В ночь с 7 на 8 апреля 1992 года в селе Агдабан Кяльбаджарского района, в результате политики этнических чисток Армении в отношении азербайджанцев, 779 мирных жителей села подверглись различным пыткам и жестоким убийствам, дети, женщины и старики были сожжены заживо. В то же время были разрушены исторические, культурные и религиозные объекты, уничтожены произведения культурного наследия Азербайджана.

Агдабанской резне должна быть дана правовая оценка на международном уровне, виновные в этом кровавом преступлении должны предстать перед судом", - отмечается в заявлении омбудсмена.

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