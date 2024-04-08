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Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Кыргызскую Республику

Политика Материалы 8 апреля 2024 15:02 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Кыргызскую Республику

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Кыргызскую Республику.

Об этом в понедельник Trend сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

"В рамках визита запланировано проведение двусторонних встреч Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбеком Кулубаевым, а также другими высокопоставленными официальными лицами", - говорится в сообщении ведомства.

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