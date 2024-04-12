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Главы МИД Азербайджана и Беларуси обсудили стратегическое партнерство стран (ФОТО)

Политика Материалы 12 апреля 2024 11:22 (UTC +04:00)
Главы МИД Азербайджана и Беларуси обсудили стратегическое партнерство стран (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе рабочего визита в Беларусь встретился с главой МИД этой страны Сергеем Алейником.

Об этом говорится в аккаунте МИД Азербайджана в социальной сети "X", сообщает в пятницу Trend.

Согласно информации, министры обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня и направлений развития стратегического партнерства между Азербайджаном и Беларусью.

Отметим, что министр иностранных дел Джейхун Байрамов минувшим днем отправился с рабочим визитом в Беларусь. В рамках визита планируются выступление главы МИД на заседании Совета министров иностранных дел СНГ, которое состоится 12 апреля в Минске, а также проведение ряда двусторонних встреч.

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Главы МИД Азербайджана и Беларуси обсудили стратегическое партнерство стран (ФОТО)
Главы МИД Азербайджана и Беларуси обсудили стратегическое партнерство стран (ФОТО)
Главы МИД Азербайджана и Беларуси обсудили стратегическое партнерство стран (ФОТО)
Главы МИД Азербайджана и Беларуси обсудили стратегическое партнерство стран (ФОТО)
Главы МИД Азербайджана и Беларуси обсудили стратегическое партнерство стран (ФОТО)
Главы МИД Азербайджана и Беларуси обсудили стратегическое партнерство стран (ФОТО)
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