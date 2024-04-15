Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В Ташкенте проходит заседание глав МИД стран Центральной Азии и арабских стран Персидского залива

Политика Материалы 15 апреля 2024 10:26 (UTC +04:00)
В Ташкенте проходит заседание глав МИД стран Центральной Азии и арабских стран Персидского залива

Читайте Trend в

Айдан Алескерли
Айдан Алескерли
Все материалы

Баку/ Trend/ - В Ташкенте начала свою работу вторая встреча министров иностранных дел Стратегического диалога "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива".

Как передает в понедельник Trend, в качестве почетного гостя в мероприятии, Азербайджан представляет глава МИД Джейхун Байрамов.

Помимо Азербайджана, в мероприятии также принимают участие делегации из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана и Саудовской Аравии.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости