В Азербайджане внесены изменения в закон ”О статусе муниципалитетов"

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон "О статусе муниципалитетов".

Как сообщает во вторник Trend, в закон были внесены следующие изменения:

1. Считать текст 1-й частью, в этой части слова "объединяя, разделяя, реорганизуя" заменить словами "реорганизуя (объединяя, разделяя)", и в этой части после слова "особенности" добавить слова "также в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О совместной деятельности, объединении, разделении и упразднении муниципалитетов"".

2. Части 2 и 3 добавлены в следующем содержании:

"2. Создание в результате организации или реорганизации муниципалитетов с численностью населения менее 3000 человек и (или) количеством домохозяйств менее 1000 единиц допускается с учетом сложившейся в них социально-экономической ситуации, исторических и иных местных особенностей.

3. Учет домашних хозяйств, предусмотренный частью 2 настоящей статьи, ведется в порядке, установленном органом (учреждением), определяемом соответствующим органом исполнительной власти".

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