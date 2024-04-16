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В Азербайджане муниципалитеты сел с численностью населения менее 3 тыс. человек будут объединены

Политика Материалы 16 апреля 2024 15:24 (UTC +04:00)
В Азербайджане муниципалитеты сел с численностью населения менее 3 тыс. человек будут объединены

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане муниципалитеты сел с численностью населения менее 3 тысяч человек будут объединены.

Как сообщает во вторник Trend, Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О совместной деятельности, объединении, разделении и упразднении муниципалитетов".

Согласно закону, муниципалитеты сел с численностью населения менее 3 тысяч человек будут объединены, и будут созданы крупные муниципалитеты.

Это также улучшит социально-экономическое положение муниципалитетов.

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