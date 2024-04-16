Азербайджан является одним из самых безопасных государств в мире (Видеоинтервью)

БАКУ /Trend/ - Сегодня мир переживает самый сложный после Второй мировой войны период. На фоне этой глобальной напряженности Азербайджан является одним из самых безопасных государств в мире.

Как сказал Trend политический комментатор Эльшад Гасанов, Азербайджан сегодня является "островом безопасности".

"Все видят процессы, происходящие в мире. Повсюду в мире происходят войны, катастрофы, разрушения. В Азербайджане же существует стабильность. Наша страна достигла этого успеха благодаря внутренней и внешней политике Президента Ильхама Алиева", - сказал он.

Представляем вниманию читателей видеоинтервью.

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