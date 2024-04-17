Напряженность между Израилем и Ираном представляет серьезную угрозу для региона - Руфиз Хафизоглу (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Напряженность между Израилем и Ираном представляет серьезную угрозу для региона.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил в интервью Baku TV заместитель директора АМИ Trend, руководитель медиаплатформы "Тюркский мир" (Turkic.World), политический комментатор Руфиз Хафизоглу.

Он отметил, что, к сожалению, есть силы, заинтересованные в наращивании напряженности в регионе.

"В регионе есть силы, которые хотят большой войны на религиозной почве", - добавил Р.Хафизоглу.

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