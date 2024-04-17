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МИД Азербайджана распространил заявление об отзыве посла Франции из страны

Политика Материалы 17 апреля 2024 11:02 (UTC +04:00)
МИД Азербайджана распространил заявление об отзыве посла Франции из страны

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Несмотря на посредническую роль Франции на протяжении почти 25 лет, основанную на согласии Азербайджана, очевидные антиазербайджанские шаги этой страны после Отечественной войны 2020 года известны всем.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в ответе пресс-секретаря министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде на вопрос местных СМИ об отзыве посла Франции в Азербайдане.

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