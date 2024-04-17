МИД Азербайджана распространил заявление об отзыве посла Франции из страны (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Очевидные антиазербайджанские шаги Франции, которые она предпринимает после Отечественной войны 2020 года, несмотря на то, что именно с согласия Азербайджана Франция была посредником в течение почти 25 лет, известны всем.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в ответе пресс-секретаря министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде на вопрос местных СМИ об отзыве посла Франции в Азербайджане.

"Несмотря на то, что французская сторона обвинила Азербайджан в односторонних действиях, шаги нашей страны и сделанные нами официальные заявления носили исключительно ответный характер на деструктивную деятельность Франции. Несмотря на клеветническую кампанию против нашей страны, двери для диалога с нашей стороны всегда оставались открытыми.



Франция, в частности, своими шагами за последние 3,5 года серьезно поставила под вопрос усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе суверенитета и территориальной целостности и спровоцировала обострение ситуации.



Тот факт, что Франция неоднократно инициировала проекты документов против Азербайджана в Совете Безопасности ООН, таких организациях, как Европейский союз, Франкофония и других международных платформах, доказал, что претензии этой страны на роль нейтрального посредника совершенно необоснованны.



Именно во Франции по инициативе представителей правящей партии во французском парламенте были приняты многочисленные необоснованные обвинения, оскорбления и угрозы в адрес нашей страны, постановления и резолюции, ставящие под вопрос территориальную целостность и суверенитет Азербайджана и подрывающие его, признающие так называемый марионеточный режим.



В течение этого периода нападения на наше посольство и ущерб, причиненный помещениям посольства в результате существующей во Франции атмосферы азербайджанофобии, и, наконец, акты вандализма в отношении бюста азербайджанской поэтессы 19-го века Хуршидбану Натаван, а также неспособность правительства принять меры против таких действий являются частью общей политики и антиазербайджанской кампании Франции.



В то же время обвинения в адрес Азербайджана за односторонние действия совершенно необоснованны, учитывая действия Франции, направленные против председательства Азербайджана на 29-й конференции сторон (COP29) Рамочной конвенции ООН об изменении климата.



Вместе с тем ясно, что шаги Франции, осуществляющей широкое вооружение Армении, поощряющей милитаризм в регионе, не служат миру.



Азербайджанская сторона неоднократно заявляла Франции, что разговоры на языке угроз и давления не принесут никаких результатов, и в очередной раз заявляет, что предпримет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов", - добавил А.Гаджизаде.

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