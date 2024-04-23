Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Чехии (ФОТО)

Политика Материалы 23 апреля 2024 12:21 (UTC +04:00)
Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Чехии (ФОТО)

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским.

Как сообщает во вторник Trend, об этом было отмечено на официальной странице МИД Азербайджана в социальной сети.

Отметим, что 22 апреля 2024 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Чешскую Республику. В рамках визита планируется проведение встреч с высокопоставленными официальными лицами Чехии.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Чехии (ФОТО)
Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Чехии (ФОТО)
Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Чехии (ФОТО)
Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Чехии (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости