Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Чехии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским.
Как сообщает во вторник Trend, об этом было отмечено на официальной странице МИД Азербайджана в социальной сети.
Отметим, что 22 апреля 2024 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Чешскую Республику. В рамках визита планируется проведение встреч с высокопоставленными официальными лицами Чехии.
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