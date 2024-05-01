Арабский регион и Азербайджан имеют общие связи - Генсек Лиги арабских государств

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт выразил благодарность Катару за проведение 3-й сессии Арабского форума экономики и сотрудничества с участием стран Центральной Азии и Азербайджанской Республики, передает Trend.

Абуль Гейт во время своего выступления на форуме подчеркнул взаимосвязь арабского региона, Центральной Азии и Азербайджана, отметив их общие географические, цивилизационные и культурные связи.

Генеральный секретарь подтвердил приверженность Лиги арабских государств делу содействия арабскому единству и укреплению сотрудничества с различными региональными группами с момента ее создания.

Он подчеркнул, что налаживание продуктивного арабского сотрудничества с Центральной Азией и Азербайджаном является логичным прогрессом, учитывая их географическую близость и общее историческое наследие. Для достижения этой цели Лига заключила Меморандумы о взаимопонимании с Азербайджаном в 2005 году, Казахстаном и Узбекистаном в 2007 году и Таджикистаном в 2014 году с целью расширения политического, экономического и культурного сотрудничества между участвующими сторонами.