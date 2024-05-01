США продолжают поддерживать переговоры как с Азербайджаном, так и с Арменией - Госдеп

БАКУ /Trend/ - США продолжают поддерживать переговоры как с Азербайджаном, так и с Арменией.

Как сообщает Trend, об этом на брифинге заявил первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

Он отметил, что этими вопросами занимается лично госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Это тот регион, которым лично глубоко занимается сам секретарь. За время своего пребывания на посту он регулярно общался с Азербайджаном и Арменией, и наше взаимодействие с обеими странами продолжается. Мы верим, что мир возможен, и мы собираемся продолжать работать над этим", - добавил Патель.

Отметим, что 28 апреля государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Выразив намерение своей страны укреплять двусторонние связи между США и Азербайджаном, государственный секретарь Энтони Блинкен отметил вопросы сотрудничества в энергетической, климатической, транспортной сферах, в области COP29. Президент Ильхам Алиев, в свою очередь, также подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в развитии двусторонних связей с США.