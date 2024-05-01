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Президент Ильхам Алиев: На протяжении веков Азербайджан был местом слияния культур

Политика Материалы 1 мая 2024 10:27 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: На протяжении веков Азербайджан был местом слияния культур

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан на протяжении веков был местом слияния культур. Наше географическое расположение между Востоком и Западом сделали эту тенденцию возможной.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия VI Всемирного форума межкультурного диалога на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности", который начал работу в Баку 1 мая.

Глава государства отметил, что многокультурное и этнически разнообразное азербайджанское общество на протяжении веков сохранило важные ценности - толерантность, взаимное уважение, дружбу и партнерство.

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