Президент Ильхам Алиев: На протяжении веков Азербайджан был местом слияния культур

БАКУ /Trend/ - Азербайджан на протяжении веков был местом слияния культур. Наше географическое расположение между Востоком и Западом сделали эту тенденцию возможной.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия VI Всемирного форума межкультурного диалога на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности", который начал работу в Баку 1 мая.

Глава государства отметил, что многокультурное и этнически разнообразное азербайджанское общество на протяжении веков сохранило важные ценности - толерантность, взаимное уважение, дружбу и партнерство.