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Президент Ильхам Алиев: Межкультурный диалог в Азербайджане всегда был очень позитивным

Политика Материалы 1 мая 2024 10:48 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Межкультурный диалог в Азербайджане всегда был очень позитивным

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Одним из факторов мира, стабильности и солидарности в азербайджанском обществе являлось именно культурное разнообразие и взаимоуважение.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия VI Всемирного форума по межкультурному диалогу "Диалог ради мира и глобальной безопасности", начавшего работу 1 мая в Баку.

"Межкультурный диалог в Азербайджане всегда был очень позитивным", - отметил глава государства, подчеркнув, что мы демонстрируем это и в нашей повседневной жизни.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что для граждан Азербайджана мультикультурализм – это не абстрактное понятие, а образ жизни.

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