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Президент Ильхам Алиев: В XXI веке мы не можем позволить некоторым крупным европейским странам относиться к другим странам как к колониям

Политика Материалы 1 мая 2024 11:10 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: В XXI веке мы не можем позволить некоторым крупным европейским странам относиться к другим странам как к колониям

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Мы не можем позволить, чтобы в XXI веке некоторые крупные европейские страны относились к другим странам как к колониям. Когда мы поднимали этот вопрос на международном уровне, а также во время нашего председательства в Движении неприсоединения, мы делали это не потому, что были против какой-либо страны, а потому, что защищали справедливость и международное право.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия VI Всемирного форума по межкультурному диалогу "Диалог ради мира и глобальной безопасности", начавшего работу 1 мая в Баку.

"Мир не должен закрывать глаза на отвратительную практику неоколониализма. Это ведет к насильственной ассимиляции, как это происходит, например, на более чем десяти заморских территориях Франции. Это неприемлемо и этому должен быть положен конец", — отметил глава государства.

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