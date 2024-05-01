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В Азербайджане расширен перечень оснований для прекращения ипотеки

Политика Материалы 1 мая 2024 15:24 (UTC +04:00)
В Азербайджане расширен перечень оснований для прекращения ипотеки

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики и закон Азербайджанской Республики "Об ипотеке".

Как сообщает Trend, с данными изменениями расширяется перечень оснований для прекращения ипотеки.

Так, ипотека будет прекращена в случае отказа держателя ипотеки от требования или ипотеки.

Отметим, что в прошлом году в Азербайджане был зарегистрирован рост на 1,8 процента числа выданных ипотечных кредитов. Уполномоченные банки Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда выдали 5,6 тыс. ипотечных кредитов, из которых 3,9 тыс. - обычные, а 1,7 тыс. - льготные.

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