Президент Парагвая поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Республики Парагвай Сантьяго Пенья поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю 28 Мая - Дня независимости, передает Trend.

"Уважаемый господин Президент.

От имени народа, правительства Республики Парагвай и от себя лично рад передать Вашему превосходительству искренние братские приветствия по случаю 28 Мая – Дня независимости.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю братскому народу Азербайджана мира, счастья и процветания, постоянного укрепления дружественных отношений и сотрудничества между Республикой Парагвай и Азербайджанской Республикой.

Ваше превосходительство, еще раз заявляю Вам о высочайшем уважении и почтении", - говорится в поздравлении.