Хикмет Гаджиев назвал количество жертв минных инцидентов в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом внешней политики администрации Президента Хикмет Гаджиев назвал количество жертв минных инцидентов в Азербайджане.

Как сообщает в четверг Trend, Х.Гаджиев опубликовал в своем аккаунте в социальной сети X пост, где указал количество пострадавших от минных инцидентов в Азербайджане.

"Число жертв мин в Азербайджане продолжает расти. Это, в основном, мирные жители и саперы. Армения разместила миллионы мин на ранее оккупированных землях Азербайджана", - говорится в публикации.

Отметим, что сегодня в Зангилане состоится международная конференция по борьбе с минами.

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