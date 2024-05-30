Возвращение Азербайджану четырех сел Газаха вносит позитивный вклад в процесс нормализации ситуации – Джейхун Байрамов

БАКУ/Trend/ - Возвращение Азербайджану сел Газаха, долгое время оккупированных Арменией, вносит позитивный вклад в процесс нормализации ситуации.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе пресс-конференции с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Пакистана Мохаммадом Исхаком Даром в Исламабаде.

Он отметил, что Азербайджан всегда ценил твердую политическую и моральную поддержку Пакистана Азербайджану во время прошлого армяно-азербайджанского конфликта, 44-дневной Отечественной войны и после нее.

«Наша позиция по вопросу Джамму и Кашмира также всегда была последовательной. Азербайджан поддерживает мирное решение этой проблемы на основе норм и принципов международного права и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, а также при полном уважении международного права. Сегодня я информировал моего коллегу о постконфликтной ситуации в нашем регионе, о работе Азербайджана по восстановлению и реконструкции на освобожденных территориях.

Недавнее соглашение о делимитации определенной части границы между Азербайджаном и Арменией и возвращении сел, долгое время оккупированных Арменией, Азербайджану вносит позитивный вклад в процесс нормализации ситуации. Азербайджан привержен мирному процессу, и мы надеемся, что он принесет положительные результаты для создания процветающего и безопасного региона для всех стран», - сказал Байрамов.

Отметим, что в результате делимитационных работ была определена линия границы протяженностью 12,7 км, тем самым было обеспечено возвращение Азербайджану территорий (6,5 кв.км) четырех сел Газахского района Азербайджанской Республики: Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы. Данные села 24 мая были взяты под контроль Государственной пограничной службой Азербайджанской Республики.