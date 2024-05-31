Азербайджан и Армения близки к миру, надеемся, что в самое ближайшее время будут решены оставшиеся вопросы - Эльчин Амирбеков

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Армения близки к миру, надеемся, что в самое ближайшее время будут решены оставшиеся вопросы.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков на конференции на тему "Снижение воздействия мин на окружающую среду - мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего".

Он отметил, что разминирование в постконфликтный период является очень важным видом деятельности.

"Каждая инфраструктура в Карабахе построена с нуля. В восстановительно-строительные работы на этих территориях вложено 7 миллиардов долларов США. Сейчас мы близки к миру. Мы надеемся, что очень скоро будут решены другие оставшиеся вопросы", - сказал он.

Э.Амирбеков упомянул, что Азербайджан занимает 5-е место в мире по территории, загрязненной минами, которые представляют опасность для жизни человека.

"К сожалению, по этой причине растет число жертв мин. Ситуация усугубляется тем, что Армения не предоставляет верные минные карты. Минная проблема настолько велика, что на завершение этого процесса уйдут годы. Мы надеемся, что эта конференция позволит международному сообществу разделить это бремя", - добавил он.

Он также подчеркнул, что в стране ведется активная работа над созданием безопасного и зеленого будущего.

Отметим, что в Баку при совместной организации Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) и Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) проходит второй день традиционной международной гуманитарной конференции по разминированию. Темой III международной гуманитарной конференции по разминированию, проходящей 30-31 мая текущего года, является "Снижение воздействия мин на окружающую среду - мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего".

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