Ряд западных кругов не отказывается от своих амбиций - Сахиль Керимли (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Ряд западных кругов не отказывается от своих амбиций касательно мирных переговоров, проходящих между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в интервью телеканалу Arb24 сказал политический комментатор Сахиль Керимли.

Он отметил, что западные круги намерены воспрепятствовать этому процессу, инициируя беспорядки в Армении.

"С чем связано усиление влияния Запада на Армению и Грузию? Западные круги предпринимают шаги, направленные на установление своей гегемонии в регионе. Это мы видим и в Грузии, и в Армении", - сказал Керимли.

Представляем вниманию читателей видеоинтервью.

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