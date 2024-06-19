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Еврокомиссар по климатическим действиям посетит Азербайджан

Политика Материалы 19 июня 2024 23:10 (UTC +04:00)
Еврокомиссар по климатическим действиям посетит Азербайджан
Фото: Вопке Хукстра / X

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Еврокомиссар по климатическим действиям Вопке Хукстра завтра посетит Азербайджан, говорится в сообщении Еврокомиссии, передает Trend.

Согласно информации, он прибудет в Баку для проведения встреч с властями Азербайджана и гражданским обществом и продвижения подготовки к предстоящей конференции ООН по изменению климата COP29, которая пройдет в стране в ноябре.

"Находясь в Баку, комиссар Хукстра встретится с назначенным президентом COP29, министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым и командой председательства COP29. Он также проведет двусторонние встречи с министром энергетики Парвизом Шахбазовым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и проведет обмен мнениями с представителями гражданского общества Азербайджана", - говорится в сообщении.

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