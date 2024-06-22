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ВС Армении подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана в направлении Кяльбаджара

Политика Материалы 22 июня 2024 09:58 (UTC +04:00)
ВС Армении подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана в направлении Кяльбаджара
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - 21 июня с 12:25 до 15:35 позиции армии Азербайджана, расположенные в направлении населенного пункта Моллабайрамлы Кяльбаджарского района, подверглись обстрелу из расположенных напротив позиций Вооруженных сил Армении.

Как сообщает в субботу Trend, информацию об этом распространило миноброны Азербайджана.

"Подразделениями армии Азербайджана были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении", - говорится в сообщении ведомства.

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