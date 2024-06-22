ВС Армении подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана в направлении Кяльбаджара

БАКУ /Trend/ - 21 июня с 12:25 до 15:35 позиции армии Азербайджана, расположенные в направлении населенного пункта Моллабайрамлы Кяльбаджарского района, подверглись обстрелу из расположенных напротив позиций Вооруженных сил Армении.

Как сообщает в субботу Trend, информацию об этом распространило миноброны Азербайджана.

"Подразделениями армии Азербайджана были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении", - говорится в сообщении ведомства.

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