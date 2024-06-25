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Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим министерства обороны

Политика Материалы 25 июня 2024 21:00 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим министерства обороны
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим министерства обороны.

"Руководствуясь пунктом 24 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

Присвоить высшие воинские звания следующим военнослужащим министерства обороны Азербайджанской Республики:

воинское звание «генерал-лейтенант»

генерал-майору Намигу Сарафруз оглу Исламзаде

воинское звание «генерал-майор»

полковнику Гасану Али оглу Аловсадову

полковнику Вилаяту Бархуда оглу Гулуеву", - говорится в распоряжении.

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