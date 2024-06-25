Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим министерства обороны

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим министерства обороны.
"Руководствуясь пунктом 24 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
Присвоить высшие воинские звания следующим военнослужащим министерства обороны Азербайджанской Республики:
воинское звание «генерал-лейтенант»
генерал-майору Намигу Сарафруз оглу Исламзаде
воинское звание «генерал-майор»
полковнику Гасану Али оглу Аловсадову
полковнику Вилаяту Бархуда оглу Гулуеву", - говорится в распоряжении.