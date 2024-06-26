Рекомендуем военно-политическому руководству Армении полностью отказаться от реваншистских иллюзий - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Рекомендуем военно-политическому руководству Армении полностью отказаться от реваншистских иллюзий.

Как сообщает Trend со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев по вопросу касательно заявления секретаря Совета безопасности Армении.

"Заявление секретаря Совета безопасности Армении "Россия передала Карабах Азербайджану" - не что иное, как попытка прикрыть поражение прежнего и нынешнего армянского военно-политического руководства, свалить вину на кого-то другого и оправдать себя. Азербайджанская армия сказала свое слово на поле боя, разгромив армянскую армию в 44-дневной Отечественной войне, одержала абсолютную военную победу, положила конец 30-летней армянской оккупации и вынудила Армению подписать акт о капитуляции. По собственному признанию руководства Армении в армянской армии было больше 10 000 дезертиров.

В результате проведенных в сентябре 2023 года локальных антитеррористических мероприятий менее чем за 23 часа были разоружены остатки армянской армии, продолжавшие незаконно пребывать на территории Азербайджана, и Карабах был полностью освобожден. Оружие и боеприпасы армянской армии на сумму более 5 миллиардов долларов США были уничтожены или взяты в качестве трофеев.

И 44-дневная Отечественная война, и антитеррористические мероприятия изучаются как уникальные военные операции в военных академиях многих стран мира.

С сожалением отмечу, что подобные заявления армянской стороны являются проявлением того, что в мышлении военно-политического руководства Армении до сих пор остаются реваншистские иллюзии. Мы рекомендуем лицам, находящимся в военно-политическом руководстве Армении, полностью отказаться от ревизионистских и реваншистских иллюзий, положить конец политике милитаризации, чтобы не повторять исторических ошибок", - сказал Х.Гаджиев.

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