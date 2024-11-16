Проармянский Паллоне убежал от вопросов журналистов в Баку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Проармянский член Конгресса США Фрэнк Паллоне прибыл в Баку для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Trend, Ф.Паллоне, известный своей особой любовью к армянам, приехал на Бакинский олимпийский стадион, где проходит COP29. Здесь журналисты засыпали его вопросами. Журналисты задавали армянскому лоббисту непростые вопросы, пытаясь выяснить "цену" его позиции.

Однако заданные журналистами справедливые вопросы явно обеспокоили Ф.Паллоне. Он предпочел отдалиться от журналистов, не ответив ни на один вопрос.

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