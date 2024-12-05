В Баку проходит II международная конференция Общины Западного Азербайджана о праве на возвращение азербайджанцев, изгнанных из Армении

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит вторая международная конференция Общины Западного Азербайджана на тему "Право на возвращение - содействие справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении".

Как сообщает в четверг Trend, в конференции принимают участие более 100 делегатов из 51 страны.

На мероприятии будут обсуждаться история насильственного выселения западных азербайджанцев из Армении, основы их права на возвращение, восстановление культурного наследия и дипломатические усилия в этой области.

Отметим, что 5 декабря - День памяти депортации западных азербайджанцев с 1987 по 1991 год. В прошлом году в этот день также прошла аналогичная международная конференция на тему "Обеспечение безопасного и достойного возвращения перемещенных азербайджанцев из Армении: глобальный контекст и справедливое решение", в которой участвовали более 100 представителей из 44 стран.

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