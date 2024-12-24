В Баку начинается суд над обвиняемыми в шпионаже в пользу Франции

БАКУ /Trend/ - Завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики в отношении Мартина Райана, арестованного по обвинению в шпионаже в пользу Франции.

По информации Trend, дело направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Председательствовать на процессе будет судья Эльмин Рустамов.

Отметим, что Мартин Райан и другие были арестованы 4 декабря 2023 года. М.Райану, гендиректору ООО «Меркорама», предъявлено обвинение в шпионаже.

Согласно обвинению, М.Райан использовался в качестве агента-шпиона сотрудниками французского DGSE (Главного управления внешней безопасности), которые вовлекли его в тайное сотрудничество и впоследствии были выдворены из страны как "персоны нон-грата".

По этому уголовному делу также пройдет суд над гражданином Азербайджана Азадом Мамедли по обвинению в государственной измене.

Напомним, что 20 декабря 2023 года глава DGSE Бернар Эмье был освобожден от занимаемой должности после серии провалов французских спецслужб и разоблачения обширной шпионской сети.