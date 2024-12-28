В течение года Азербайджан подписал 204 документа с 40 странами - МИД

БАКУ /Trend/ - В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке дипломатические контакты нашей страны интенсифицировались.

Об этом говорится в отчете министерства иностранных дел Азербайджана по итогам 2024 года, передает Trend.

Было отмечено, что Азербайджан был представлен на ряде мероприятий высокого уровня, связанных с событиями в израильско-палестинской зоне конфликта, была доведена до внимания наша позиция в отношении израильско-палестинского конфликта.

После падения режима Башара аль-Асада в Сирии был сделан призыв к восстановлению мира и стабильности в стране и прекращению гражданского конфликта. Азербайджанская Республика выразила поддержку территориальной целостности и суверенитету Сирии и выразила надежду на решение вопросов в соответствии с волей сирийского народа, а также посредством политического диалога внутри страны. Доведено до сведения, что мы готовы внести свой вклад в преодоление гуманитарных проблем, с которыми сталкивается сирийский народ.

В течение года Азербайджан подписал 204 документа с 40 странами на двусторонней и многосторонней основе. Проведены политические консультации с министерствами иностранных дел 25 стран, подписан меморандум о взаимопонимании по созданию механизма политических консультаций между министерствами иностранных дел нескольких стран.

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