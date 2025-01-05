Завтра в Азербайджане стартует предвыборная кампания в связи с муниципальными выборами

БАКУ /Trend/ - Завтра в Азербайджане стартует предвыборная агитация в связи с муниципальными выборами.

Как передает Trend, согласно статьям 72.3, 74.1.5, 74.1.7, 75.2 Избирательного кодекса предвыборная агитация зарегистрированных кандидатов, их доверенных представителей и доверенных лиц, политических партий, кандидаты от которых зарегистрированы, блоков политических партий, их доверенных представителей и уполномоченных лиц, начинается за 23 дня до дня голосования и заканчивается за 24 часа до дня голосования.

Предвыборная агитация по муниципальным выборам, назначенным на 29 января, начнется 6 января и завершится 28 января в 08:00.