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Завтра в Азербайджане стартует предвыборная кампания в связи с муниципальными выборами

Политика Материалы 5 января 2025 14:08 (UTC +04:00)
Завтра в Азербайджане стартует предвыборная кампания в связи с муниципальными выборами
Фото: Независимый медиа-центр «Seçki 2024»

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Завтра в Азербайджане стартует предвыборная агитация в связи с муниципальными выборами.

Как передает Trend, согласно статьям 72.3, 74.1.5, 74.1.7, 75.2 Избирательного кодекса предвыборная агитация зарегистрированных кандидатов, их доверенных представителей и доверенных лиц, политических партий, кандидаты от которых зарегистрированы, блоков политических партий, их доверенных представителей и уполномоченных лиц, начинается за 23 дня до дня голосования и заканчивается за 24 часа до дня голосования.

Предвыборная агитация по муниципальным выборам, назначенным на 29 января, начнется 6 января и завершится 28 января в 08:00.

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