Представители СМИ Азербайджана смогут наблюдать за выборами без аккредитации - ЦИК (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Представителям медиа-структур Азербайджана предоставлена полная свобода наблюдения за муниципальными выборами.

Как сообщает Trend, об этом сказал 11 января журналистам председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов в рамках процесса печати избирательных бюллетеней в связи с предстоящими муниципальными выборами.

По его словам, это сделано с целью обеспечения прозрачности выборов и предотвращения возможных проблем.

"Представители СМИ смогут наблюдать за всеми процессами в течение 2 месяцев, предъявив удостоверение организации, которую они представляют, без необходимости проходить аккредитацию в Центральной избирательной комиссии", — отметил Мазахир Панахов.

Напомним, что 29 января в Азербайджане пройдут муниципальные выборы.