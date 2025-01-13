Председатель комитета ВНСТ направил Али Асадову письмо с соболезнованиями

БАКУ /Trend/ - Председатель комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Фуат Октай направил письмо с соболезнованиями премьер-министру Азербайджанской Республики Али Асадову.

Как сообщает в понедельник Trend, информацию об этом распространил Кабмин Азербайджана.

"С чувством глубокой печали встретил известие о крушении самолета "Азербайджанских авиалиний" близ города Актау в Казахстане. Выражаю соболезнования семьям погибших в результате этой трагедии, братскому азербайджанскому народу. Прошу передать мои пожелания о скорейшем выздоровлении пострадавшим. Искренне разделяю горе дружеского и братского Азербайджана", - говорится в письме.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL и следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа). В результате инцидента 38 человек погибли, 29 получили ранения.

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