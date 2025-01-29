В Анкаре состоялась трехсторонняя встреча между Азербайджаном, Турцией и Узбекистаном (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Анкаре состоялась II трехсторонняя встреча министров иностранных дел, торговли/экономики и транспорта Азербайджана, Турции и Узбекистана.

Об этом в среду Trend сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

"Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял участие и выступил на встрече.

Во встрече также приняли участие министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев. Министры выступили с докладами по темам повестки дня, в том числе по вопросам внешней политики и регионального сотрудничества, усилению сотрудничества в сфере торговли, экономики и инвестиций, развитию региональных транспортных сетей и укреплению сотрудничества в транспортном и коммуникационном секторах.

Джейхун Байрамов в своем выступлении отметил, что сохранение и развитие существующего трёхстороннего формата между нашими странами является примером в условиях нынешней разрушающейся системы международных отношений, а также подчеркнул важность этого формата для дополнения других региональных форматов сотрудничества, максимального использования потенциала сотрудничества и принятия совместных мер по противодействию общим угрозам.

Было отмечено, что ряд стратегически важных проектов, объединяющих регионы Каспийского, Черного и Средиземного морей, где расположены три страны, в том числе такие инициативы, как "Цифровой Шелковый путь" и "Экспорт "зеленой" энергии”, повышают важность трехстороннего сотрудничества.

Было доведено до сведения, что между Азербайджаном, Турцией и Узбекистаном в рамках ряда региональных и международных организаций, в том числе ООН, ОБСЕ, Организации исламского сотрудничества, Организации экономического сотрудничества (D-8), Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), необходимо продолжить практику взаимной поддержки и согласованной позиции.

Была выражена благодарность за поддержку в проведении 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), а также за активное участие в инициативных предложениях Азербайджана в глобальном и региональном контекстах.

Было отмечено, что продвижение приоритетов в сферах связи, цифровизации, устойчивого развития, транспорта, образования, соответствующих повестке председательства Азербайджана в СВМДА, в том числе, совпадает с повесткой дня трехстороннего сотрудничества.

Джейхун Байрамов также подробно рассказал о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, усилиях по борьбе с минной угрозой, ходе процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, текущих вызовах. Была подчеркнута важность строительства транспортной инфраструктуры на азербайджанских землях, изолированных от других территорий в результате оккупации на протяжении почти 30 лет, особенно с точки зрения расширения транспортных возможностей по Среднему коридору, была оценена поддержка, оказанная братскими Турцией и Узбекистаном в восстановительных работах.

Было отмечено, что обеспечение регионального мира, безопасности и развития в широком смысле является основой общего видения, в центре внимания находятся инициативы социально-экономической поддержки, направленные на Афганистан, а также развитие проекта Транс-Афганской железнодорожной линии. Была подчеркнута важность достигнутого на Ближнем Востоке, особенно в секторе Газа, прекращения огня и его соблюдения, а также важность решения израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств в соответствии с нормами международного права. Также было отмечено, что после падения режима Асада в Сирии совместная поддержка Турцией усилий по восстановлению этой страны стала ещё одним важным аспектом регионального сотрудничества.

Затем по итогам встречи была принята и подписана Анкарская декларация.

В декларации выражено развитие сотрудничества по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, а также поддержка совместных действий против шагов, предпринимаемых против суверенитета и территориальной целостности.

Отмечена важность полной реализации имеющегося потенциала по направлениям экономики, торговли, инвестиций, логистики, инфраструктуры, цифровизации, окружающей среды и борьбы с изменением климата, повышения эффективности и конкурентоспособности сотрудничества в этом направлении в рамках Организации тюркских государств, особенно Среднего коридора.

В декларации также подчеркивается важность вклада Азербайджана в реконструкцию и гуманитарное разминирование в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических регионах.

В Анкарской декларации также высоко оценена роль, которую Азербайджан сыграл в рамках председательств в COP29 и СВМДА.

Отмечена важность формирования совместной позиции в рамках Организации тюркских государств по безопасности и развитию Афганистана, играющего важную роль в безопасности Центральной Азии, сохранения достигнутого в секторе Газа прекращения огня и урегулирования израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств.

Затем министры выступили с заявлениями для прессы по итогам встречи.

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