БАКУ /Trend/ - Эксперт по международному праву Асаф Аскар, проживающий в городе Херфорд (Германия), обратился в Сенат США для более глубокого изучения грязной кампании, проводимой сенатором Бобом Менендесом в отношении Азербайджана.

Об этом во вторник сообщили Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана.

В обращении подчеркивается, что Боб Менендес использует в качестве политического инструмента темы внешней политики, прав человека и борьбы с коррупцией.

Также в обращении отмечается, что Боб Менендес не только занимает предвзятую позицию по отношению к Азербайджану и Турции, но и жертвует национальными интересами США ради собственной выгоды.

Эксперт по международному праву Асаф Аскар в своем обращении попросил создать специальную исследовательскую комиссию. Он также отметил, что в результате этого расследования Конгресс США выявит более серьезные факты коррупции.

Боб Менендес являлся членом Палаты представителей США, Сената США, председателем Комитета по международным отношениям в Сенате. В январе 2025 года он был приговорен к 11 годам тюремного заключения по обвинениям в коррупции и взяточничестве. На протяжении всей своей политической деятельности он открыто поддерживал интересы Армении и занимал враждебную позицию по отношению к Азербайджану.

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