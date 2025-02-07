Самир Нуриев представил коллективу нового министра финансов Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 7 февраля руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики Самир Нуриев представил коллективу новоназначенного на должность министра финансов Сахиля Бабаева.

Как сообщает в пятницу Trend, выступая на мероприятии, Самир Нуриев отметил, что формирование и развитие современной финансовой системы в независимой Азербайджанской Республике связано с именем общенационального лидера Гейдара Алиева. После возвращения великого лидера к власти в начале 1990-х годов была обеспечена стабильность в экономике и финансах, а также во всех других сферах, в результате последовательных и целенаправленных реформ была создана устойчивая финансовая система.

Руководитель Администрации Президента Азербайджана отметил, что под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан прошел большой путь развития, благодаря проведенным экономическим реформам, обеспечению прозрачности, улучшению инвестиционного климата был достигнут быстрый экономический рост и эффективное управление государственными финансами.

Отметив, что деятельность министерства финансов как органа, осуществляющего финансовую политику и организующего управление государственными финансами в Азербайджанской Республике, находится под постоянным контролем Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Самир Нуриев довел до сведения поручения главы государства относительно задач, стоящих перед ведомством, выразил надежду на мобилизацию всех возможностей для их выполнения, а также пожелал успехов в этой работе новоназначенному министру финансов и всему коллективу.

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