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В Баку с "Русского дома" демонтирована часть надписи на русском языке (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 11 февраля 2025 13:34 (UTC +04:00)
В Баку с "Русского дома" демонтирована часть надписи на русском языке (ФОТО/ВИДЕО)

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Заур Мустафаев
Заур Мустафаев
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БАКУ /Trend/ - В Баку со здания "Русского дома" демонтирована часть надписи на русском языке.

Как сообщает Trend, часть надписи на азербайджанском языке оставлена нетронутой.

Напомним, что после информирования российской стороны о том, что Российский информационно-культурный центр – представительство "Россотрудничества" в Азербайджане - "Русский дом" не имеет регистрации в качестве юридического лица и нарушает законодательство Азербайджана, 3 февраля 2025 года была направлена нота российской стороне о прекращении деятельности "Русского дома".

Таким образом, в ответ на решение азербайджанской стороны о прекращении деятельности "Русского дома" в нашей стране, со стороны России ожидаются соответствующие меры в этом направлении.

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В Баку с "Русского дома" демонтирована часть надписи на русском языке (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку с "Русского дома" демонтирована часть надписи на русском языке (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку с "Русского дома" демонтирована часть надписи на русском языке (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку с "Русского дома" демонтирована часть надписи на русском языке (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку с "Русского дома" демонтирована часть надписи на русском языке (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку с "Русского дома" демонтирована часть надписи на русском языке (ФОТО/ВИДЕО)
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