Состоялось первое заседание Комиссии по вопросам помилования за 2025 год

БАКУ /Trend/ - Состоялось первое заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджанской Республики за 2025 год.

Об этом сообщил Trend член комиссии Рашад Меджид.

Он отметил, что была обнародована повестка заседания.

"Заседание было очень продуктивным, было рассмотрено более 100 обращений. Это были обращения лиц, обвиняемых в тяжких преступлениях, в основном по делам об убийствах. Каждое обращение было тщательно изучено. Мнения членов комиссии были учтены с учетом заключений как соответствующих отделов Администрации, так и правоохранительных органов, и в результате голосования были приняты решения", - сказал он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!