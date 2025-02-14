Новый председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" представлен коллективу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 14 февраля руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики Самир Нуриев представил коллективу Руфата Махмуда, назначенного на должность председателя правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер».

Как сообщает Trend, Самир Нуриев отметил, что благодаря усилиям великого лидера Гейдара Алиева в 1977 году комплексу Ичеришехер, отражающему древнее архитектурное наследие нашего народа, историю и культуру столицы, был присвоен статус историко-архитектурного заповедника.

Было отмечено, что вопросы, связанные с Ичеришехер, всегда находятся в центре внимания Президента Ильхама Алиева. Создание распоряжением главы государства от 10 февраля 2005 года Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» при Кабинете Министров стало важным решением для сохранения на надлежащем уровне памятников на данной территории, комплекса в целом и передачи их будущим поколениям.

Напомнив, что Ичеришехер включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, Самир Нуриев подчеркнул, что в 2009 году при поддержке Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой группа местных и международных экспертов подготовила Генеральный план по консервации Ичеришехер, который в том же году был утвержден постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики.

Руководитель Администрации Президента сказал, что за прошедший период проделана значительная работа по сохранению историко-архитектурных памятников, их изучению, а также созданию туристической инфраструктуры, реализуемые меры являются наглядным примером внимания и заботы руководства страны об Ичеришехер, нашей истории, культуре в целом. Выразив уверенность в том, что Управление Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» будет с еще большим усердием работать в этом направлении, Самир Нуриев довел до внимания коллектива поручения главы государства, пожелал новоназначенному председателю и сотрудникам управления успехов в работе.

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