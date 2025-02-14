Фонд Гейдара Алиева строит новые школьные здания (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Фонд Гейдара Алиева в рамках программы "Новая школа обновленному Азербайджану" осуществляет строительство и капитальный ремонт общеобразовательных школ, детских музыкальных и художественных школ в Баку и регионах страны.

Как сообщает Trend, целью программы "Новая школа обновленному Азербайджану", реализуемой с 2005 года, является создание современных образовательных комплексов, поддержка развития образования.

В течение 2005-2024 годов в рамках этой программы было построено и реконструировано более 500 школьных зданий в различных регионах страны.

В 2025 году планируется ввести в эксплуатацию до 20 новых школ.