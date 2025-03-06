На заседании комиссии ПА СНГ обсудили законопроект об искусственном интеллекте

БАКУ /Trend/ - 6 марта состоялось заседание постоянной комиссии по науке и образованию Парламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств (ПА СНГ) в формате видеоконференции.

Об этом Trend сообщили в четверг в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

"В мероприятии приняли участие члены делегации Милли Меджлиса Азербайджана в ПА СНГ - заместитель председателя постоянной комиссии ПА СНГ по науке и образованию Бахтияр Алиев и член комиссии Фариз Исмаилзаде. На заседании состоялись обсуждения законопроектов "О технологиях искусственного интеллекта", "Нормативно-правовое регулирование системы развития и поддержки молодых талантов для стран–членов СНГ" и других. В конце онлайн-заседания были определены дата и повестка следующего заседания комиссии", - говорится в сообщении пресс-службы Милли Меджлиса.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!