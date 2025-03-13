Азербайджан создал нейтральную и дружественную среду, объединяющюю лидеров – экс-президент Латвии

БАКУ /Trend/ - Азербайджан поддержал и создал условия для формирования нейтральной и дружественной атмосферы, объединяющей лидеров с различными взглядами из разных стран мира, число которых постоянно растет.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявила 6-й президент Латвии, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберга во время выступления на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума.

Она отметила, что мы живем в мире, где можно получить огромное количество информации.

"Эта информация превратилась в оружие и используется как инструмент манипуляции. Теряются доверие и вера. Мы находимся в серьезном кризисе. Политики очень больших стран лгут перед людьми, не моргая",- подчеркнула она.

Глава государства также отметила, что в настоящее время многие вещи развиваются в противоположных направлениях.

"США в течение трех лет воспринималась как инициатор войны в Украине и враг России. Однако сейчас США стала частью одного лагеря с Россией, Беларусью и Северной Кореей, стоя на противоположной стороне. Мы живем в запутанном мире. В настоящее время население мира находится в состоянии растерянности. Рациональный подход и уважение к другим людям должны стать основными темами сегодняшних обсуждений", - добавила она.

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